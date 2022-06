Italgas: Durante, obiettivo una responsabile donna su 3

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Le politiche per l'inclusione e il genere di Italgas partono dalla misurazione e valutazione dal punto di vista quantitativo e qualitativo con obiettivi a cui sono legati bonus e che riguardano anche i rapporti con i fornitori. "Almeno una donna in posizione di responsibilità su tre nel 2027 in un'azienda che proviene da una struttura di base con pochissimi operai donna è per noi un target molto ambizioso.



E su questo stiamo lavorando misurandoci ogni anno", spiega il direttore Human Resources & Organization di Italgas, Peter Durante, all'evento dell'Agenzia ANSA "Diversità, inclusione, equità: una nuova visione per il lavoro".



"Abbiamo deciso questo percorso che ci porta a incrementare il numero di donne in posizioni organizzative di responsabilità, nella prima linea e nei dirigenti e lavorare sul pay gap", aggiunge Durante." "Fissati obiettivi ogni anno - osserva il dirigente - il solo fatto di averli esposti a tutti colleghi, fa sì che tutta la linea si allinea dal punto di vista culturale e vediamo che sta funzionando". (ANSA).