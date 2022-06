Energia: arriva a Torino campagna 'Un pannello in più'

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Arriva anche a Torino, per l'ottava tappa del suo road show, 'Un Pannello In Più', la campagna di Legambiente ed Enel X che vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'efficienza energetica e della produzione di energia sostenibile nella lotta contro la povertà energetica. In particolare, l'iniziativa, che sarà presentata domani, si concentra sul ruolo del solare fotovoltaico e promuove l'installazione di quello da balcone e nell'ambito della campagna, Enel X ne concederà e installerà gratuitamente due sul territorio torinese.



Le famiglie beneficiarie, in condizioni di povertà energetica, sono state individuate da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta con il supporto dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Inoltre è stata avviata una raccolta di crowfunding per donare ulteriori pannelli e supportare le famiglie con maggiori difficoltà economiche e sociali, permettendo loro, spiegano i promotori, "di 'tagliare la bolletta' dal 15% al 25% per i prossimi 20 anni. Un risparmio di circa 170 euro all'anno".



