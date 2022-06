Cingolani, non si riaprono centrali a carbone chiuse

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Non si riaprono centrali a carbone chiuse, si va a carbone con quelle che sono ancora in operazione, per un periodo transitorio che serve per risparmiare, mentre sostituiamo il gas russo con il gas nuovo.



Ma l'impatto ambientale è piccolissimo, e largamente compensato dalla crescita molto forte delle rinnovabili. Vogliamo mantenere la road map al 55% di decarbonizzazione, mentre affrontiamo la contingenza russa". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine di un convegno a Roma di Elettricità futura.



"A differenza degli altri paesi europei - ha proseguito Cingolani - noi siamo riusciti a mettere in pratica per ora una strategia che conserva la road map al 55% di decarbonizzazione e ci consente di adattarci ai nuovi livelli". Per il ministro al momento l'Italia si limita a "usufruire di un po' di produzione a carbone, soprattutto nel periodo degli stoccaggi, in cui più risparmiamo meglio è. Si parla di 6 mesi, 12 mesi, al massimo due anni". (ANSA).