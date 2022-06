Algeria sospende i rapporti con Spagna nel settore turistico

(ANSA) - ALGERI, 20 GIU - Il Ministero del Turismo e dell'Artigianato algerino ha chiesto, in una lettera urgente ai responsabili del settore e delle agenzie di viaggio, l'immediata sospensione di tutti i rapporti di lavoro con la Spagna. E' quanto emerge da un documento dello stesso ministero datato 19 giugno e che l'ANSA è in grado di consultare.



Il testo indica che la misura viene chiesta "in applicazione della decisione delle massime autorità del Paese di sospendere immediatamente il Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Spagna".



Due settimane fa l'Algeria aveva deciso la sospensione del trattato dell'8 ottobre del 2002 dopo la presa di posizione del premier spagnolo, Pedro Sanchez, che aveva ribadito l'appoggio di Madrid al Marocco nel conflitto del Sahara Occidentale.



Subito l'Algeria aveva sospeso il commercio di prodotti e servizi con la Spagna, come precisato in un documento dell'Associazione delle banche algerine affermando che "a seguito della sospensione da parte dell'Algeria del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Spagna, vi viene chiesto di congelare le domiciliazioni bancarie per le operazioni di commercio estero dei prodotti e servizi da e verso la Spagna".



Le relazioni algerino-spagnole stanno attraversando un periodo teso da marzo a causa della questione del Sahara occidentale. Il 18 il governo di Madrid aveva dichiarato di considerare "l'iniziativa di autonomia del Marocco come la base più seria, realistica e credibile per la risoluzione della controversia" riguardante il Sahara occidentale, ex colonia spagnola rivendicata da Rabat.



Il giorno successivo Algeri aveva richiamato il proprio ambasciatore a Madrid per consultazioni, con effetto immediato, a seguito delle dichiarazioni delle massime autorità spagnole che costituirebbero un "improvviso capovolgimento di posizione" sulla causa del Sahara occidentale.



L'Algeria fornisce gas alla Spagna attraverso il gasdotto "Medgaz" che collega i due Paesi direttamente attraverso il Mediterraneo, con una capacità di 10 miliardi di metri cubi all'anno, mentre lo scorso autunno è stato chiuso un secondo gasdotto che collega il sud della penisola iberica attraverso il Marocco. (ANSA).