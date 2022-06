Sisi parla in videoconferenza al Forum di San Pietroburgo

(ANSA) - IL CAIRO, 18 GIU - Il presidente egiziano, Abdel Fattah El-Sisi, parlando in videoconferenza al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha affermato che la partecipazione dell'Egitto come Paese ospite alla 25/a di questo evento testimonia dello speciale livello delle relazioni economiche russo-egiziane raggiunto negli ultimi anni. Lo riporta il sito egiziano Sada el Balad.



"L'Egitto e la Federazione Russa sono stati coinvolti nell'attuazione di progetti giganti e promettenti che servono i nostri Paesi e soddisfano le aspirazioni del nostro popolo ad ottenere maggiori progressi economici, come la costruzione della centrale nucleare di Dabaa, che fa parte della strategia dello stato egiziano per espandersi in fonti di energia rinnovabili e nuove", ha affermato Sisi.



Il presidente ha anche evidenziato altri progetti tra Russia ed Egitto, tra cui la creazione di un zona industriale russa sul Canale di Suez e la cooperazione tra i due Paesi per il potenziamento delle reti ferroviarie egiziane.



Sisi inoltre ha invitato le aziende partecipanti al Forum a cogliere le opportunità di investimento attualmente disponibili in Egitto in tutti i campi, sintetizza ancora il sito segnalando che giovedì era stato inaugurato il "Padiglione Egiziano" presso la conferenza.



"Il forum si tiene quest'anno in condizioni politiche ed economiche senza precedenti e in (particolari) circostanze di natura strategica", ha constatato il presidente egiziano aggiungendo: "Speriamo che i risultati del forum contribuiscano a trovare soluzioni efficaci a queste sfide in un modo che mitighi l'impatto della crisi economica globale e le ripercussioni negative su molti Paesi del mondo, in particolare sulle economie dei quelli in via di sviluppo". (ANSA).