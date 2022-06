Brasile: Petrobras rialza ancora prezzi di benzina e diesel

(V. 'Brasile: Bolsonaro avverte Petrobras...' delle 14:51) (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 17 GIU - Poche ore dopo aver ricevuto il monito del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, a non aumentare i prezzi dei carburanti, la statale del petrolio Petrobras ha annunciato stamani nuovi rialzi dei prezzi della benzina e del diesel venduti ai distributori, a partire da domani: lo rende noto il portale di notizie G1.



Con l'adeguamento, il prezzo medio di vendita della benzina da Petrobras ai distributori aumenterà da 3,86 reais a 4,06 reais al litro (+ 5,18%). Per il diesel, il prezzo medio di vendita di Petrobras ai distributori aumenterà da 4,91 reais a 5,61 reais al litro (con un aumento del 14,26%).



Il diesel era già stato elevato del 24,9% a marzo e dell'8,8% a maggio.



La decisione del nuovo aumento è stato oggetto di discussione in una riunione straordinaria del cda di Petrobras.



Nella nota che annuncia l'adeguamento, la società afferma che "è sensibile al momento che il Brasile e il mondo stanno affrontando e comprende gli effetti che i prezzi del carburante hanno sulla vita dei cittadini", ma anche che il mercato energetico globale si trova attualmente in una "situazione difficile", a causa della ripresa dell'economia mondiale e della guerra in Ucraina. (ANSA).