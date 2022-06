Ambiente: al polo di Ravenna accordo per decarbonizzazione

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Le principali industrie che lavorano nel polo chimico fra Ravenna e Ferrara uniscono le forze per accelerare il processo di decarbonizzazione: nell'ambito di un'iniziativa promossa da Omc Med Energy, hanno infatti firmato un accordo per la Carbon capture e storage: è la prima iniziativa di questo genere in Italia, che fissa l'obiettivo della totale decarbonizzazione.



L'accordo è stato firmato da Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Polynt, Versalis Eni, Yara, con Eni e Snam partner tecnici, coopereranno per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzare le aree nelle quali operano.



Quella che si è scelta di seguire è la principale tecnologia e la soluzione più rapida ed efficiente per la riduzione delle emissioni dell'industria energivora.



"L'evento di oggi - dice Marco Spada, presidente di Omc - rappresenta un incontro molto importante, perché ci dà la possibilità di presentare un progetto di grande rilevanza e unico in Italia, nato da grandi gruppi che operano nei distretti di Ravenna e Ferrara e che hanno deciso di mettere a fattor comune le proprie esperienze, know how e risorse per avviare insieme il processo di decarbonizzazione delle attività".



