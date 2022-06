Gas: intesa Israele-Egitto-Ue valida 3 anni ma rinnovabile

(ANSA) - IL CAIRO, 15 GIU - L'intesa tripartita Israele-Egitto-Ue raggiunta oggi al Cairo è valida da oggi per tre anni e si rinnoverà automaticamente per altri due: lo scrive il sito Al Monitor sintetizzando dichiarazioni del ministero dell'Energia israeliano.



L'accordo "prevede che le parti firmatarie lavorino insieme per consentire la fornitura regolare di gas naturale agli Stati membri dell'Unione europea a partire dall'Egitto, Israele e altre destinazioni, attraverso l'infrastruttura di liquefazione del gas naturale esistente in Egitto", premette il sito.



L'intesa "include una serie di passaggi che dovrebbero accelerarne l'attuazione, come una clausola che incoraggia le aziende europee a partecipare a gare e a investire in progetti di esplorazione e produzione di gas naturale sia in Israele che in Egitto", viene aggiunto.



"L'accordo prevede inoltre la formulazione di un piano per l'utilizzo ottimale delle infrastrutture relative all'estrazione, alla liquefazione e al trasporto del gas naturale", sintetizza ancora Al Monitor. (ANSA).