(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "In relazione alle notizie di una riduzione di forniture di gas russo, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani comunica che l'andamento dei flussi di gas è costantemente monitorato in collaborazione con gli operatori e che al momento non si riscontrano criticità". Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro. (ANSA).