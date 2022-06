Rinnovabili: video de Le Coliche per la Giornata del Vento

L'Anev (l'associazione delle imprese italiane dell'eolico) e Le Coliche, insieme a Riccardo Cotumaccio, lanciano il reel sull'eolico in occasione della Giornata Mondiale del Vento, il 15 giugno, e dei venti anni dell'associazione.

https://www.instagram.com/p/CeyAFK3jHLT/



Due politici, interpretati dai fratelli Claudio e Fabrizio Colica, si trovano a dibattere di crisi energetica e propongono come soluzione per risolverla le solite fonti fossili, il carbone e il petrolio. Entra poi in scena il politico illuminato, impersonato dall'attore e speaker radiofonico, Riccardo Cotumaccio, che propone invece l'energia eolica, con lo slogan "Non c'è vento da perdere!".



"Dopo le tante battaglie che l'Associazione ha condotto in questi anni per l'energia eolica, abbiamo deciso di prenderla a ridere -, commenta il presidente dell'Anev Simone Togni -.



Affidare a Le Coliche e a Riccardo Cotumaccio il compito di ironizzare sull'approccio che spesso abbiamo incontrato rispetto al tema dell'energia è un modo per esorcizzare le paure di non essere ascoltati e per diffondere la cultura dell'eolico ad un pubblico più vasto, arrivando anche a chi si chiede come mai in Italia siamo così indietro con le rinnovabili".



"Oggi se molti impianti eolici non vengono realizzati - prosegue Togni - è perché, nonostante sia tutto in regola, arrivano dei no secchi e spesso immotivati da parte delle Soprintendenze alle autorizzazioni. Il Governo, ostaggio di questi no, non solo non riesce a superarli, ma risponde con la vergognosa introduzione di norme a vantaggio delle fonti fossili".



"Siamo da sempre attenti alla natura, all'ambiente e al pianeta in cui viviamo - hanno commentato Claudio e Fabrizio Colica -. Non potevamo che rispondere alla chiamata di Anev e cercare di fare qualcosa per sostenere le energie rinnovabili come quella eolica. E poi facciamo anche rima!".