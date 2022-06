Enel festeggia 60 anni e lancia un nuovo sito web dedicato

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Enel ha lanciato il nuovo sito dedicato al suo 60/o anniversario (enel60.enel.com), "un ambiente digitale con cui il Gruppo racconta, in maniera innovativa e moderna, '60 anni di futuro e di energia'".



"Chi entra nel sito web entra nella nostra casa - spiega in una nota Cecilia Ferranti, responsabile comunicazione Italia di Enel - un luogo in cui ogni ospite possa sentirsi accolto e trovare agevolmente contenuti sulla storia della nostra azienda e la sua evoluzione. Soprattutto - rileva - vogliamo far comprendere la filosofia che in tutti questi anni ci ha permesso di crescere, innovare e ampliare i nostri servizi per accompagnare le persone verso nuovi usi dell'energia e creare valore condiviso".



In parallelo, "e coerentemente con il nuovo stile, è stato riorganizzato anche il portale dell'archivio storico di Enel, (archiviostorico.enel.com): un riassetto - precisa la nota - che ha modernizzato sia la veste grafica sia la forma dei contenuti, con la valorizzazione in home page della video strategy grazie a un altro contenuto hero dedicato al racconto #Enel60". (ANSA).