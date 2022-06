Algeri critica Commissione Ue, 'non consultati sulla Spagna'

(v. 'Algeria: Ue, competenza esclusiva su ...' delle 16:03) (ANSA) - ALGERI, 10 GIU - "L'Algeria deplora la fretta con cui la Commissione europea ha reagito, senza previa consultazione o verifica con il governo algerino, alla sospensione da parte dell'Algeria di un trattato politico bilaterale con un partner europeo, in questo caso la Spagna, senza garantire che tale misura riguardi né direttamente né indirettamente gli impegni contenuti nell'Accordo di Associazione Algeria-Unione Europea". E quanto si afferma in una nota della missione algerina presso l'Ue in cui comunque si dichiara che l'Algeria continuerà a onorare tutti gli impegni per quanto riguarda le forniture di gas.



"Quanto al presunto provvedimento del Governo per fermare le transazioni in corso con un partner europeo" esso "esiste solo nella mente di chi (...) chi si è affrettato a stigmatizzarlo", sostiene la nota.



"Per quanto riguarda le forniture di gas alla Spagna", prosegue la rappresentanza algerina a Bruxelles, "l'Algeria ha già fatto sapere dalla voce più autorevole, quella del Presidente della Repubblica, che continuerà a onorare tutti gli impegni". (ANSA).