Eni annuncia ipo per la quotazione di Plenitude

Eni annuncia l'intenzione di procedere con l'offerta pubblica iniziale delle azioni di Eni Plenitude, per la quotazione delle azioni della società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Lo rende noto il gruppo con un comunicato precisando che continuerà a detenere una quota di maggioranza in Plenitude, mantenendone il consolidamento. Plenitude è la società di Eni che integra la vendita e commercializzazione di gas ed energia elettrica per famiglie e imprese con la produzione di energie rinnovabili e la gestione dei punti di ricarica per veicoli elettrici.



"Plenitude aiuterà milioni di clienti in tutta Europa a passare all'energia sostenibile. La cessione sul mercato di una parte del business libererà un valore significativo e accelererà la sua crescita, aiutando Eni a tagliare le emissioni Scope 3 attualmente generate dai propri clienti - un passo fondamentale per raggiungere il nostro net zero target", commenta Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni aggiungendo che "continueremo a investire in innovazione per accelerare la transizione energetica e garantire che le nostre nuove attività dispongano dei modelli operativi e di finanziamento necessari per crescere rapidamente".