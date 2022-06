Energia: il fornitore UK Octopus sbarca in Italia

Octopus Energy, unicorno britannico (società con un valore di mercato superiore a 1 miliardo di dollari) che in pochi anni è diventato il quarto fornitore di energia nel Regno Unito, sbarca ufficialmente anche in Italia, con la sua prima tariffa 100% rinnovabile.



L'Italia diventa così l'ottavo paese in cui l'azienda è attiva con la fornitura di energia domestica, dopo Germania, Stati Uniti, Spagna, Giappone, Francia, Nuova Zelanda e ovviamente Regno Unito, dove è stata fondata nel 2016. Il gruppo Octopus opera in tutti i settori legati alla transizione: dalla produzione di energia rinnovabile alla mobilità elettrica, dall'idrogeno ai contatori smart.



Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, dichiara: "È solo l'inizio di un percorso con cui porteremo in Italia tutto ciò che ha reso vincente Octopus negli altri paesi: un'attenzione al cliente impareggiabile, una dedizione totale alla transizione energetica e, soprattutto, la tecnologia necessaria perché queste promesse possano essere mantenute offrendo al tempo stesso prezzi convenienti sul lungo termine".