Pnrr:Draghi,hidrogen valley spinta crescita, obiettivi green

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Il progetto delle regioni Piemonte, Fvg, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.



Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione". Così il premier Mario Draghi alla firma dei protocolli per i primi progetti bandiera del Pnrr con le Regioni a Palazzo Chigi a proposito del progetto di Hydrogen Valley.



"Abbiamo presentato un progetto per l'Hydrogen Valley. E' la prima regione europea, è la prima Hydrogen Valley europea. E' l'inizio di un percorso", ha detto il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. "E' fondamentale che le istituzioni collaborino sempre di più per rendere il PNRR un'esperienza di successo e ovviamente accedere ai finanziamenti europei. Occorre la massima sinergia fra i diversi livelli istituzionali, da quelli comunali a quelli regionali a quelli nazionali, affinché le misure possano essere, da una parte attuate velocemente ma soprattutto possano essere utili in prospettiva al Paese". "Oggi ci siamo occupati di 6 progetti bandiera: Liguria, che riguarda l'IRCCS, e 5 che riguardano la ricerca sull' idrogeno - energia sostenibile, transizione energetica e soprattutto approvvigionamento energetico - e che coinvolgono 5 Regioni. Questi ultimi progetti saranno le best practices nazionali per quanto riguarda l'applicazione e la ricerca e soprattutto la messa sul campo dell'approvvigionamento ad idrogeno sia per la parte industriale ma penso anche per tutti gli altri settori del mondo produttivo che è fondamentale cercare di far arrivare velocemente nel nostro Paese". (ANSA).