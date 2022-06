Gas: Giani, da giorni non ho comunicazioni su Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - "Non ho avuto negli ultimi giorni alcuna comunicazione, informazione o contatto su Piombino (Livorno)". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rispondendo ai cronisti che lo interpellavano sull'acquisto da parte di Snam di una nave di rigassificazione, la 'Golar Tundra'.



"Non so dove si indirizzeranno le scelte del governo per il rigassificatore", ha aggiunto Giani, a margine della presentazione di alcuni interventi sulle infrastrutture nel Pisano e all'Elba. "Ho letto sui giornali dell'acquisto della nave - ha proseguito -, erano cose che si sapevano, che sono oggettivamente nelle corde della politica di Governo che io condivido, ovvero di una sempre maggiore autosufficienza energetica. Vedremo dove andranno a collocarsi le navi".



Il porto di Piombino era stato indicato come uno dei luoghi strategici in Italia per la distribuzione di energia dove installare per un certo periodo una nave rigassificatrice in modo da aumentare e diversificare l'importazione di gas Gnl tramite navi metaniere. (ANSA).