ANSA-BOX/Accordo Ue spinge petrolio, prezzo a soglie record

(di Claudia Tomatis) (ANSA) - MILANO, 31 MAG - La questione energetica resta in primo piano nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sia dal punto di vista degli approvvigionamenti che da quello dei prezzi. Il costo del petrolio ha ricevuto una spinta dall'accordo raggiunto la notte prima al Consiglio europeo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il sesto. Ai tre Paesi che avevano già visto la sospensione delle erogazioni di gas dalla Russia, Polonia, Bulgaria e Finlandia, si aggiungono intanto ora altri due: Olanda e Danimarca.



L'accordo Ue in sostanza bloccherà subito il greggio in arrivo via mare e solo successivamente quello trasportato attraverso l'oleodotto Druzhba, fino a un totale del 90% delle importazioni. Il prezzo del petrolio ha reagito aprendo in rialzo, per arrivare nel pomeriggio a toccare il picco di giornata, con l'indice di riferimento Wti del Texas a 119,9 dollari al barile, un record storico, superiore anche ai 116,4 dollari dello scorso 7 marzo, pochi giorni dopo l'inizio del conflitto. Spinta anche per il Brent del Mare del Nord a 120,9 dollari al barile, come lo scorso 7 marzo. A sera i prezzi sono andati calmandosi, con il Wti (+2,2%) a 117,7 dollari al barile e il Brent (+1%) a 118,7 dollari.



Quanto ai rifornimenti di gas, Gazprom intanto ha annunciato di avere sospeso le forniture verso l'Olanda, dopo che l'azienda olandese GasTerra si è rifiutata di pagare in rubli. E il giorno dopo, 1 giugno, tocca alla Danimarca. La società energetica danese Orster ha infatti annunciato che la fornitura di gas russo verso la Danimarca sarà sospeso, anche in questo caso dopo che la compagnia ha rifiutato di pagarla in rubli. E a proposito di prezzi, mentre in Europa è ancora aperta la discussione sull'imposizione di un tetto, il prezzo spot del gas naturale in Europa ha chiuso in rialzo, facendo riferimento ai future ad Amsterdam (+2,9%) a 94 euro al MWh. Lo stesso i contratti sui future a Londra (+1,4%) a 183,7 penny al Mmbtu (unità termica britannica). (ANSA).