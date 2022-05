Nei primi 5 mesi del 2022 ci sono state richieste di allacciamento alla rete di Terna per 5,1 gigawatt da nuove fonti rinnovabili, 2 volte e mezza la potenza allacciata nei due anni 2020 e 2021. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, riferendo in Commissione Ambiente alla Camera sulla conversione in legge del Dl Aiuti. Cingolani ha spiegato che il dato di 5,1 GW è fornito da Terma.