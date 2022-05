Clima: Corte Conti Ue, nel 2014-20 mancato il target spesa (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAG - Secondo la Corte dei Conti Ue, la rendicontazione sulla spesa per il clima presenta punti deboli che la rendono generalmente inattendibile. Per fare un esempio, l'agricoltura biologica e i fondi pubblici ad essa destinati sono considerati dal metodo di calcolo della Commissione "significativi al 100%" per il clima. I revisori Ue raccomandano moderazione e propongono un 40%, perché il bio ha spesso rese inferiori e implica la delocalizzazione della produzione e delle emissioni fuori dall'Ue.



Nel rapporto si indica la necessità di "collegare meglio la spesa dell'Ue agli obiettivi climatici ed energetici perseguiti". Ad esempio, la Corte raccomanda alla Commissione europea di giustificare il collegamento di alcuni finanziamenti della Pac e della coesione con i risultati ottenuti per il clima. L'attuale metodo di monitoraggio, sottolinea la Corte dei Conti, si basa su ipotesi, cioè non valuta il contributo finale agli obiettivi climatici Ue ed è sprovvisto di un sistema per tenere sotto osservazione i risultati raggiunti al riguardo.



(ANSA).