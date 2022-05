Algeria: presidente Camera, con Italia rapporti in crescita

(ANSA) - ALGERI, 30 MAG - "Le relazioni bilaterali tra Algeria e Italia sono in crescita", in particolare a "livello economico", ulteriormente "rafforzate dalla partnership energetica tra Sonatrach ed Eni". Lo afferma un comunicato emesso ad Algeri che riporta le dichiarazioni fatte dal presidente dell'Assemblea Nazionale Popolare algerina, Ibrahim Boughali, nel ricevere la delegazione della Commissione Esteri della Camera guidata dal presidente Piero Fassino.



Boughali ha espresso l'aspirazione algerina di estendere la cooperazione con l'Italia ad altri settori come i trasporti e le infrastrutture, riferisce ancora la nota.



Il presidente della Camera algerina ha spiegato che il disegno di legge sugli investimenti che sarà presentato al Parlamento (dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri alcuni giorni fa) migliorerà il clima imprenditoriale e stimolerà la circolazione di capitali e persone.



Sul piano diplomatico, Boughali ha sottolineato una convergenza di vedute su questioni regionali come la situazione nel Sahel, in Libia e in Tunisia. In questo contesto, Boughali ha affermato che "l'Algeria non vuole interferire negli affari interni dei Paesi e cerca di fornire fattori che rafforzino la sicurezza e la stabilità nella regione".



Il riferimento, implicito ma chiaro, è a dichiarazioni fatte la settimana scorsa dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune durante la sua visita ufficiale in Italia secondo le quali Algeria e Italia sono pronte ad aiutare la Tunisia a superare "l'attuale impasse e tornare sulla via democratica": parole interpretate a Tunisi come un tentativo di interferire negli affari interni del Paese.



Il comunicato inoltre segnala che nell'incontro è stato affrontato anche il tema dell'immigrazione clandestina di fronte al quale, ha evidenziato Boughali, l'Algeria ha adottato un approccio che punta alle cause del fenomeno. (ANSA).