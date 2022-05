Energia: Giorgetti, progetto Hydrogen valley è il futuro

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - "L'idrogeno è il futuro dell'energia e qui ci sono le competenze, nel cuore della vecchia Europa, per poter fare molte cose in cooperazione". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro questa mattina con il suo omologo croato Davor Filipovic, e il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, nella sede della Regione.



Per Giorgetti, "il progetto di Hydrogen valley, rappresenta il futuro" e in questo senso sono importanti "le relazioni tra Croazia, Italia, in particolare Fvg, e Slovenia sul futuro dell'energia", per un "esempio di cooperazione internazionale reale", ha concluso. (ANSA).