++ Energia: Giorgetti, l'Italia deve fare uno sforzo doppio ++

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - "Abbiamo problemi ulteriori" nei confronti con gli altri Paesi e allora come Italia "dobbiamo fare uno sforzo doppio rispetto a quanto fanno gli altri". Lo ha detto il ministro Giorgetti riferendosi alla situazione energetica italiana, al termine della visita ai cantieri di Monfalcone di Fincantieri. "Lo sforzo è addirittura superiore rispetto ad altrove perché purtroppo ci troviamo in una situazione un po' diversa rispetto alle scelte che in passato hanno fatto altri", ha concluso. (ANSA).