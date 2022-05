Modiano, energie rinnovabili sono 'carta di indipendenza'

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "L'impatto della guerra sulla traiettoria della transizione energetica può avere conseguenze economiche e in parte è già avvenuto", lo ha detto Alessandro Modiano, inviato speciale per il cambiamento climatico per l'Italia, intervenuto a "Impossibile 2022" di Save the Children.



Sul coniugare sicurezza energetica e transizione energetica alla luce delle conseguenze della dipendenza dal gas russo, Modiano ha detto: "Le energie rinnovabili rappresentano una carta di indipendenza energetica, dobbiamo non solo sostituire il gas russo con quello di altri Paesi, ma arrivare alla transizione energetica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili", ha concluso. (ANSA).