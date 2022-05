Fotografia: Terna presenta il premio Driving Energy 2022

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica, presenta il "Premio Driving Energy 2022 - Fotografia Contemporanea". Il concorso, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, vuole diventare un punto di svolta per i fotografi.



Il tema della prima edizione è "Cameras on Driving Energy".



"Vogliamo valorizzare la centralità dell'energia nel presente e nel futuro del Paese, anche in senso artistico. Far capire come dentro questo che è un elemento apparentemente tecnico, c'è una grande bellezza", afferma l'amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma alla presentazione del concorso all'Auditorium Parco della musica.



"Questo Premio nasce all'insegna di un'affinità, che definirei genetica, tra l'arte fotografica e la trasmissione dell'energia.



Figlie della stessa rivoluzione industriale, sono state fondamentali per la nascita e l'evoluzione del mondo di oggi", ha dichiarato il curatore del premio Marco Delogu,che indica l'obiettivo di "costruire negli anni un capitolo importante della fotografia in Italia".



Il concorso, per Terna, "significa tornare a fare cultura, a beneficio del Paese. Parla dei nostri valori, coraggio, lealtà e inclusione", ha sottolineato la presidente di Terna, Valentina Bosetti.



I lavori fotografici finalisti verranno esposti a novembre in una mostra allestita a Roma, al Palazzo delle Esposizioni e pubblicati in un libro. Una giuria decreterà cinque vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, Giovane, con un premio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, con premi di 2.000 euro.