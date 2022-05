Energia: E-R, in Assemblea il progetto di legge sulle Cer

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Approderà in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna il progetto di legge 'Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente'. Il testo ha come obiettivo quello di offrire uno strumento concreto a livello regionale, per agevolare e disciplinare le comunità energetiche, cioè gruppi di autoconsumatori (cittadini privati, enti, imprese) di energia da fonti rinnovabili che si 'riuniscono' per produrre energia pulita e abbattere i costi.



Il testo, composto di 9 articoli, ha avuto il voto favorevole, a larghissima maggioranza, in commissione Politiche economiche. La proposta prevede che si sostengano i cittadini per sviluppare le comunità di energia rinnovabile che dovranno produrre, consumare, immagazzinare l'energia green. La Regione metterà a disposizione contributi e strumenti finanziari dalla fase di costituzione delle comunità energetiche, alla fase di predisposizione di progetti fino alla fase di acquisto e installazione degli impianti energetici. Non mancherà, poi, una campagna di comunicazione e informazione. Con i fondi del Pnrr, inoltre, ci saranno 2,2 miliardi per le comunità energetiche nei Comuni sotto i 5mila abitanti. (ANSA).