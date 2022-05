Energia: Ue lancia permessi più veloci per le rinnovabili

Raccomandazioni per accelerare i permessi e una proposta legislativa per definire gli impianti di energia rinnovabile di prevalente interesse pubblico. Sono le proposte sulle rinnovabili previste dal pacchetto RePowerEu che la Commissione europea presenterà mercoledì 18. A quanto apprende l'ANSA, non si tratterà di una liberalizzazione totale dei permessi, ma nella maggior parte dei casi l'interesse a costruire nuova capacità rinnovabile potrebbe prevalere su altri interessi. La Commissione proporrà anche di individuare insieme agli Stati le aree più idonee a nuove installazioni, con autorizzazioni accelerate di al massimo un anno.