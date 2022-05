Eni: corre verso taglio Co2, zero emissioni nette al 2035

Eni rafforza l'impegno nel percorso verso la neutralità carbonica al 2050 con una riduzione del 35% delle emissioni nette scope 1, 2 e 3 entro il 2030 e dell'80% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018 (superiori agli obiettivi di -25% e -65% del precedente piano). Lo evidenzia la società in "Eni for 2021 - A just transition", il 16/o report volontario di sostenibilità.



Per quanto riguarda le emissioni nette scope 1 e 2, l'azienda arriverà a -40% entro il 2025 (rispetto ai livelli del 2018) e raggiungerà le zero emissioni nette entro il 2035, in anticipo di cinque anni rispetto al precedente piano, ricorda la nota.



Aumenterà inoltre la quota degli investimenti dedicati alle nuove soluzioni energetiche, puntando al 30% entro il 2025, raddoppiando al 60% entro il 2030 e arrivando all'80% al 2040.



Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, spiega che "in Eni, sentiamo con forza la responsabilità di contribuire a dare accesso all'energia a tutti, sostenendo lo sviluppo dei Paesi in cui siamo presenti, e raggiungere le massime ambizioni dell'Accordo di Parigi. Un impegno tanto più forte oggi, alla luce della guerra in Ucraina, in un momento storico in cui è necessario essere tanto più inclusivi e non divisivi, ricercando il bene comune e aumentando gli sforzi per garantire la sicurezza energetica europea, accelerando al contempo la decarbonizzazione".