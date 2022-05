Energia:in piano RePower EU diversificare approvvigionamenti

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il 18 marzo in Commissione abbiamo presentato la comunicazione RePower EU, che definisce i piani per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi. La Commissione sta lavorando a fondo su questo". Lo afferma il capo dell'unità analisi economica, previsione, ripresa della direzione generale energia della Commissione europea, Miguel Gil Tertre, in audizione sul pacchetto 'Fit for 55' dinnanzi alle Commissioni Ambiente, Trasporti, Attività produttive e Politiche Ue. Il piano si muove su due direttive nel breve termine. La prima è "diversificare le fonti di approvvigionamento", spiega Gil Tertre, che sottolinea che RePower EU "non significa abbandonare il Green deal: se l'avessimo accelerato qualche tempo fa, la situazione ora sarebbe diversa. Ma nel brevissimo periodo dobbiamo cercare di diversificare e agire sul lato della domanda". E dunque consumare meno gas, per affrontare il prossimo inverno che sarà "estremamente sfidante". "Da oggi - conclude - nel medio periodo dobbiamo accelerare tutti i procedimenti e le politiche per l'efficientamento energetico e utilizzare fonti alternative". (ANSA).