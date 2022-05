Gas: al 2050 produzione biogas e biometano oltre mille TWh

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - La produzione di biogas e biometano europea passerà dai 191 TWh del 2020 ai 1.020 del 2050. E' quanto stima Gas For Climate, l'alleanza tra i gestori europei delle reti di trasporto del gas. Un dato che coincide quasi con le stime di Eurogas, l'associazione europea dei grossisti di gas, che si fermano poco sotto, a quota 1.008 TWh. Al 2030 le due Organizzazioni prevedono una produzione rispettivamente di 370 e 375 TWh, contro i 467 previsti dall'Ue. Più ottimista l'Agenzia Internazionale dell'Energia (Ieg) che stima al 2040 una produzione di biometano e biogas di 1.326 TWh, mentre il Cerre, il Centro indipendente di Bruxelles, si ferma a 1.316 TWh.



Il biogas nasce della fermentazione, in assenza di ossigeno e a temperatura controllata, di sostanze di origine organica, animale o vegetale, ad opera di batteri, che generano un processo di degradazione delle biomasse. Possiede un alto potere calorifico, può essere convertito in elettricità e calore grazie a un cogeneratore, mentre il residuo della fermentazione viene utilizzato come fertilizzante. Il biogas è composto dal 45 al 70% da metano e nella parte restante da anidride carbonica, con piccole parti di ossido di carbonio, azoto, idrogeno e idrogeno solforato.



Il biometanmo è invece il risultato della raffinazione e purificazione del biogas. Da quest'ultimo vengono estratti acqua, Co2 e contaminanti vari come i silossani, l'anidride solforosa e l'ammoniaca. A differenza del biogas, il biometano può essere immesso nelle reti tradizionali senza prevedere alcuna modifica. (ANSA).