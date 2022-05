Ucraina: Bonafè, avanti embargo totale gas e petrolio Russia

(ANSA) - SIENA, 07 MAG - "Mi auguro che si facciano passi in avanti il prima possibile anche verso l'embargo totale sia per il gas che per il petrolio". Così l'eurodeputata del Pd Simona Bonafè ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano come valutasse l'ipotesi di ulteriori sanzioni dell'Ue alla Russia.



"Penso che fino a qui l'Europa ha risposto molto bene con cinque pacchetti di sanzioni che sono stati messi in campo in maniera tempestiva. Ma c'è un sesto pacchetto e che è quello più delicato e che riguarda l'approvvigionamento di fonti energetiche dalla Russia", ha aggiunto Bonafè a margine di un'iniziativa elettorale del Pd a Siena insieme al segretario dei dem Enrico Letta. "Se è vero che noi aiutiamo l'Ucraina - ha concluso -, non possiamo permetterci di continuare a finanziare con l'acquisto del gas la guerra di Putin". (ANSA).