Ucraina: Bonomi, con Ets rischio nuova escalation prezzi

(ANSA) - PORDENONE, 06 MAG - "Con la fissazione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni del meccanismo Ets, il relativo mercato delle quote ha subito una significativa evoluzione speculativa e l'impiego contingente di una maggiore quantità di carbone e olio combustibile nella produzione elettrica rischia di alimentare ulteriormente l'escalation dei prezzi": è il timore paventato dal presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso di un intervento sulle conseguenze della guerra in Ucraina, evento promosso da Confindustria Alto Adriatico.



"Chiediamo quindi una sospensione straordinaria a tempo dell'Ets che oggi penalizzano l'industria italiana più decarbonizzata di altre - ha fatto sapere - e la revisione del costo marginale per fissare il prezzo orario dell'elettricità; inoltre, vanno accelerati processi autorizzativi per le fonti rinnovabili dando piena attuazione alle misure di semplificazione che il Governo ha introdotto con i recenti provvedimenti". (ANSA).