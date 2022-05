Nuovo protocollo tutela ambiente, iniziativa cc e Enel

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Anche a Roma e Provincia l'Arma ed Enel alleate per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio.



Le sinergie in ambito locale e la definizione di obiettivi comuni sono stati i temi al centro dell'incontro di oggi svoltosi al Centro informazioni dell'impianto Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia. Presenti all'iniziativa il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, il responsabile security affairs & local operations di Enel Italia Luca Moscatello e il responsabile power plant di Torrevaldaliga Nord Carlo Ardu.



Durante l'incontro è stata data attuazione a livello territoriale di quanto previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso novembre, focalizzato sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici.



Grazie al modello di sicurezza partecipata vengono gestite congiuntamente le problematiche connesse alla sicurezza e continuità operativa delle reti e delle infrastrutture elettriche. Approfondito, nel corso dell'incontro, anche il fenomeno delle truffe legate al settore energetico. Al riguardo la società energetica ha ricordato che i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sul proprio sito al quale i cittadini possono rivolgersi per ogni segnalazione.



Enel ha sottolineato un tempestivo scambio informativo sulle situazioni di interesse per i Carabinieri, come la segnalazione di criticità ambientali, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi.



L'intesa prevede inoltre progetti di efficientamento energetico delle strutture di proprietà dell'Arma.



"L'Arma e Enel rafforzano con decisione l'intento di agire in sinergia per la legalità e la protezione dell'ambiente - ha sottolineato il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, gen. Lorenzo Falferi -. Due realtà, Enel e Arma, impegnate come chiedono i cittadini in una rinnovata coscienza ambientale nel contrasto ai i cambiamenti climatici".



"La collaborazione con l'Arma è in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e ci permette di garantire maggiore sicurezza alle infrastrutture aziendali che garantiscono un servizio essenziale per la comunità", ha concluso il responsabile Security Affairs & Local Operations di Enel Italia Luca Moscatello. (ANSA).