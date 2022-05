Enel: 82mln per favorire transizione energetica a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - Un "ambizioso" piano di investimenti a Bologna e nella Città metropolitana per migliorare la qualità del servizio elettrico e dotare i cittadini di una rete di distribuzione di energia più intelligente, resiliente e flessibile. Sono questi i temi dell'incontro che si è svolto a Bologna, al Centro operativo di E-Distribuzione, vero e proprio 'quartier generale' della rete elettrica dell'Emilia-Romagna, tra l'ad di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri e il sindaco Matteo Lepore. Nel triennio 2022-2024 E-Distribuzione (società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione) investirà sul territorio bolognese circa 82 milioni di euro dedicati in gran parte allo sviluppo, al rinnovo e alla digitalizzazione del sistema elettrico, sempre più strategico nel processo di transizione energetica e nel raggiungimento della neutralità carbonica.



"Bologna conferma il proprio impegno: la neutralità carbonica entro il 2030. Per noi la transizione ecologica è un obiettivo fondamentale. Qui in Emilia-Romagna e in Italia, il gruppo Enel è per noi un partner ideale con il quale costruire progetti che si rivolgono ai cittadini, migliorando i servizi, rafforzando la rete, una infrastruttura che in tutta l'area metropolitana è di fondamentale importanza", ha detto Lepore.



"Con il piano di investimenti programmato fino al 2024 - ha dichiarato Ranieri - rinnoviamo ulteriormente la rete elettrica della città metropolitana di Bologna adeguandola alle sfide del futuro, agli obiettivi della transizione energetica e della neutralità carbonica entro il 2030, a beneficio dei cittadini e delle imprese che operano sul territorio". (ANSA).