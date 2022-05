Lavoro: intesa E-R-Anpal per competenze su transizione Green

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Un protocollo siglato dalla Regione Emilia-Romagna e Anpal, l'Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro, per favorire lo sviluppo delle competenze e l'occupabilità dei cittadini in tema di transizione ecologica: obiettivo strategico, delineato nell'ambito del Green Deal europeo ed evidenziato all'interno del Patto per il Lavoro ed il Clima regionale.



Vogliamo creare nuova e buona occupazione - spiega in una nota l'assessore regionale allo Sviluppo energetico Vincenzo Colla - e vogliamo farlo concentrandoci in particolare sui profili professionali necessari alla ripresa dopo la pandemia.



Profili professionali che siano in grado di affrontare da subito le sfide che abbiamo davanti: dobbiamo realizzare un futuro diverso, centrato su sviluppo sostenibile, innovazione, reti sociali allargate. Per farlo - conclude - dobbiamo sapere quali profili professionali servono e come costruirli, come riqualificare le figure professionali e dobbiamo incentivarne la mobilità interprofessionale".



L'intesa prevede varie fasi passando da una analisi del settore 'green' in Emilia-Romagna e dello stato dell'arte dell'offerta formativa regionale allo allo studio dei profili necessari così da arrivare entro ottobre ad una condivisione dei fabbisogni attuali e futuri fino alla progettazione di percorsi personalizzati per ottenere competenze rilevanti sul tema green.



Il tutto sarà realizzato entro l'anno in vista del dell'avvio della nuova programmazione europea a scala regionale 2021-2027 e del nuovo Piano triennale di attuazione del Piano energetico.



