Lavoro: Censis, in 3-4 anni oltre 150mila posti nell'energia

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L'innovazione nel settore dell'energia sta conoscendo un'accelerazione forzata e senza precedenti al punto che molti "colli di bottiglia", burocratici ed economici, che prima la frenavano, stanno saltando. Per questo, secondo una ricerca del Censis commissionata da Assosomm, l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, per una generazione di aspiranti lavoratori si aprirà nei prossimi 3/4 anni uno scenario che potrebbe offrire oltre 150.000 nuovi posti di lavoro. Occorre però, avverte il Censis, "attivarsi rapidamente affinché nel settore delle energie rinnovabili domanda e offerta di lavoro si incontrino".



Nello specifico, le figure professionali più ricercate nell'immediato futuro sono nel settore fotovoltaico: tecnico esperto e designer in sistemi fotovoltaici e celle fotovoltaiche, tecnico manifatturiero di scaldabagni solari, elettricista specializzato, tecnico installatore del solare, consulente vendite di impianti fotovoltaici. Nel settore eolico saranno necessari tecnici meccanici ed elettronici, designer delle turbine eoliche, installatori e macchinisti di generazione eolica, lavoratori di lastre di metallo delle turbine eoliche, consulenti vendite di impianti eolici. (ANSA).