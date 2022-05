Eni:Versalis, 9 maggio via a fermata cracking Porto Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 02 MAG - Inizieranno il 9 maggio prossimo le operazioni per la fermata degli impianti cracking e aromatici dell'impianto Eni Versalis di Porto Marghera, che avranno una durata stimata di sei giorni. Lo annuncia l'azienda chimica, che darà il via così al piano di trasformazione dello storico impianto veneziano.



Gli Enti competenti - precisa Versalis - saranno costantemente informati e aggiornati sulla progressione degli interventi di fermata. L'approvvigionamento di etilene e propilene agli impianti di Mantova e Ferrara sarà garantito attraverso l'hub logistico che attualmente gestisce il flusso di navi per la fornitura delle materie prime in ingresso e dei vari prodotti in uscita. Per questo sono già stati avviati e in parte realizzati gli investimenti per il suo rafforzamento, per massimizzarne l'affidabilità e la flessibilità, attraverso l'ottimizzazione del nuovo assetto.



Versalis conferma infine che il piano di trasformazione verrà attuato "garantendo la massima attenzione agli equilibri occupazionali". (ANSA).