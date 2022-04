Timmermans, studiamo aumento target rinnovabili Ue al 2030

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Nella situazione attuale "alcuni Paesi potrebbero essere costretti a utilizzare un po' più a lungo il carbone, è comprensibile, ma contestualmente dovrebbero aumentare e velocizzare il dispiegamento delle rinnovabili e questo potrebbe portare" a fissare "target più ambiziosi per le rinnovabili" entro il 2030. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans parlando alla commissione Ambiente dell'Europarlamento. L'ipotesi di aumentare i target 2030, ha spiegato Timmermans, è all'esame della Commissione.



Per quanto riguarda la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas, per ridurre la dipendenza dal fornitore russo, "il Gnl assumerà un ruolo chiave - ha detto Timmermans - come anche nuovi fornitori via gasdotto, ma quello che stiamo facendo con questi partner è una cooperazione a lungo termine sull'energia, con investimenti in rinnovabili e idrogeno in quei Paesi, e il centro di tutto questo può essere il Mediterraneo, come nell'antichità". (ANSA).