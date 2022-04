Gas: da Anigas e IGas nasce la nuova associazione Proxigas

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Nasce Proxigas, nuova associazione di riferimento per il settore gas. L'Assemblea delle aziende associate, Anigas ed IGas, ha eletto il consiglio generale che vede Cristian Signoretto (Eni) alla presidenza supportato dai vice presidenti costituita Cristina Crotti (Gruppo Enercom), Nunzio Ferrulli (Italgas), Marco Massimiano (Enel), Roberto Potì (Edison), Patrizia Rutigliano (Snam). La direzione generale è stata affidata a Marta Bucci mentre Giuseppe Venditti assumerà il ruolo di senior advisor del presidente.



"Con la nascita di Proxigas- dichiara Cristian Signoretto - vogliamo rafforzare la voce della nostra industria che oggi, responsabile e coesa, rinnova il proprio impegno per garantire a cittadini e imprese la disponibilità di energia per un futuro più sostenibile".



La nuova associazione rappresenta la quasi totalità dei gestori delle grandi infrastrutture nazionali (i gestori dei tre terminali di rigassificazione, l'impresa maggiore di trasporto, i gestori degli stoccaggi); larga parte dei gestori delle reti di distribuzione del gas naturale e i principali importatori e operatori attivi sul mercato ingrosso e retail. (ANSA).