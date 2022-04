Gas: Confindustria Toscana, pronti investire su rinnovabili

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - "Le imprese sono disponibili a fare investimenti su progetti per una maggiore autonomia energetica e per ridurre i costi, a partire dalle rinnovabili: alla Regione chiediamo iter procedurali rapidi e finalmente in linea con la gravità della situazione". Lo ha affermato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, intervenuto oggi al convegno di presentazione del rapporto Irpet sull'economia regionale. Secondo Bigazzi "questa emergenza può essere l'occasione per un nuovo piano energetico che punti con decisione e senza incertezze sulla geotermia, che rappresenta oltre il 30% dell'energia prodotta e circa il 29% dell'energia elettrica consumata dalla nostra regione".



Dunque, ha aggiunto, su un piano più generale bisogna "lavorare insieme" con istituzioni e sindacati, "collaborare il più possibile, ciascuno con le proprie prerogative e competenze.



Non è il momento di dividerci".



Al contrario, per il presidente di Confindustria Toscana, "non possiamo discutere proposte che vadano nella direzione dell'aumento dei costi a carico delle imprese: siamo consapevoli che i salari devono mantenere il loro potere di acquisto a vantaggio della tenuta della domanda interna, ma la strada, in questo momento, non può essere quella degli aumenti a carico delle aziende. Si deve invece finalmente ridurre il costo del lavoro, intervenendo sul cuneo fiscale". (ANSA).