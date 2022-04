Energia: svizzera Met investe su rinnovabili in Italia

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Il gruppo svizzero Met, tra i principali operatori europei nel settore energetico, già presente in Italia nella fornitura di gas naturale ed energia elettrica, potenzia il proprio piano di investimenti europeo nelle rinnovabili espandendosi nei mercati italiano e spagnolo. La società ha acquisito il 100% di cinque progetti solari greenfield in Italia, con una capacità installata prevista di 213 MWp (megawatt peak), e un progetto solare ready-to-build in Spagna, con una capacità installata prevista di 50 MWp - portando il suo portafoglio totale a 714 MWp.



I cinque progetti di fotovoltaico greenfield acquisiti da Met sono situati nell'Italia centrale e meridionale e garantiranno a regime una produzione di oltre 350 GWh (Gigawattora). Si prevede che questi progetti raggiungano lo status di 'ready-to-build' nel 2024. (ANSA).