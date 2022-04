Energia: Mazzeo, Toscana ha condizioni per autosufficienza

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo ha partecipato a Monterotondo Marittimo (Grosseto) alla seduta del Consiglio comunale aperto dedicato alla geotermia. "Una risorsa - ha detto Mazzeo - che può essere strategica, ma per la quale occorre trovare il giusto equilibrio tra sviluppo e tutela dell'ambiente e, al pari di quanto fatto con la pandemia, tenere insieme salute e lavoro".



Per Mazzeo "geotermia e turismo possono essere due facce della stessa medaglia e la sfida da cogliere nel prossimo futuro è quella energetica: la Toscana, infatti, ha tutte le condizioni per essere autosufficiente e non dipendere da altri". (ANSA).