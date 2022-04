Energia: Fedriga, presidenti Regioni siano protagonisti

(ANSA) - TRIESTE, 28 APR - "Lunedì verrà approvato in Consiglio dei ministri il decreto energia, con misure di drastica semplificazione per gli investimenti volti all'approvvigionamento energetico, in particolare nazionale", per il quale sarebbe opportuno che "anche i presidenti di Regione fossero protagonisti, immagino ad esempio nel ruolo di commissari per la realizzazione di strutture di approvvigionamento, quali ad esempio i rigassificatori". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Fvg e della Cofnerenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo ad un incontro. (ANSA).