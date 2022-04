Media, in Polonia stoccaggi gas al 75%, per ora nessun impatto

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Gli impianti di stoccaggio del gas in Polonia hanno al momento una capacità oltre il 75%. Lo rendono noto alcuni media polacchi citando i dati del Gse (Gas Storage Europe) che riunisce le società di stoccaggio europee.



"Si tratta di uno dei livelli più alti tra i Paesi europei, dove il valore medio è intorno al 32%", scrive Business Insider Polska sottolineando che, secondo gli esperti del settore, "la chiusura del rubinetto" dalla Russia "non influirà subito sull'approvvigionamento della materia prima".



In questa fase il gas stoccato verrà progressivamente liberato anche se - sottolineano le stesse fonti - potrebbero essere previste alcune restrizioni all'accesso. (ANSA).