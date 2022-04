Energia: Mazzetti, preoccupante vaghezza Giani su fabbisogno

(ANSA) - PRATO, 25 APR - "Da Giani preoccupante vaghezza su energia. Bene le rinnovabili ma non bastano per fabbisogno Toscana. Segua invece Gualtieri sul termovalorizzatore" mentre "da un governatore ci aspetteremmo concretezza, numeri, cronoprogrammi, non vaghe promesse e una spolverata di orgoglio che nulla porta in questo momento. Non si può parlare con tale banalità di un tema così rilevante come l'energia: ci vuole rispetto per le aziende e per i cittadini che stanno vivendo una crisi epocale, che stanno perdendo ricchezza, risparmi". Lo dichiara l'on. Erica Mazzetti di Forza Italia rispetto all'annuncio del presidente della Toscana di Eugenio Giani di chiedere maggiore autonomia per le Regioni in tema di energia anche con modifiche all'articolo 117 della Costituzione.



"Pensare che l'energia prodotta in un determinato territorio possa essere trattenuta e distribuita in quella zona è visione che non tiene conto della realtà. Forse - aggiunge Mazzetti - poteva avere una logica molti decenni addietro, oggi sicuramente no, vista l'interconnessione della rete elettrica e viste le complessità di accumulo e distribuzione. Speriamo che i tecnici della Regione lo sappiano riportare sulla retta via". "Bene, come dice Giani, che si intenda snellire l'accesso alle rinnovabili - prosegue -, io stessa a livello parlamentare ho contribuito con proposte ed emendamenti in tal senso, ma pensare che queste possano sopperire al fabbisogno della Toscana (né dell'Italia), penso anche e soprattutto ai molti distretti produttivi energivori, è illogico e fuorviante". "Si può sostituire il gas russo - conclude la parlamentare azzurra - solo e soltanto con una fonte altrettanto stabile nella produzione di energia elettrica: al momento, è solo il nucleare.



Le rinnovabili, includendo anche geotermia e idroelettrico, devono avere un peso e una rilevanza nel nuovo mix energetico del Paese, ma insieme al nucleare e, almeno per i prossimi anni, a una quota di gas alla quale ancora non siamo in grado di rinunciare. Invito Giani anche a considerare, senza veti, l'energia prodotta dai termovalorizzatori come ha fatto il suo collega di partito Gualtieri". (ANSA).