Energia: Giani, chiederò a Governo più autonomia Regioni

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - "Porrò al Governo la richiesta di una vera autonomia regionale su energia, cultura e turismo", "ne ho già parlato con il ministro Gelmini", "l'articolo 5 della Costituzione dice che la Repubblica promuove le autonomie locali" dato che "con l'emergenza sanitaria le Regioni hanno dimostrato di saper gestire grandi responsabilità, è giusto che adesso nella discussione sul regionalismo differenziato si faccia un maggior dosaggio di autonomia, in grado di portare ricchezza ai territori". Così il governatore della Toscana Eugenio Giani ha annunciato sue prossime iniziative in un'intervista alle pagine fiorentine de La Repubblica. In particolare, ha detto Giani, "sull'energia la Toscana è pronta a fare la sua parte col rigassificatore a Piombino (Livorno) e scommettendo sull'eolico e il fotovoltaico. Ma" oltre questo "credo che si debba lavorare sull'articolo 117 della Costituzione per una disciplina differenziata che garantisca autonomia alle Regioni sull'energia". Giani ha ricordato che "la Toscana con la geotermia riesce a produrre il 30% del suo autoconsumo" e ora "credo che le concessioni degli impianti debbano vedere più partecipe la Regione e poi il territorio deve avere di più. Oggi 20 milioni di euro per la geotermia arrivano al Cosvig il consorzio Comuni-Regione. Ma - ha sottolineato - serve un meccanismo che dia più royalties. Imprese e cittadini debbono poter usufruire di una riduzione del costo dell'energia".



Giani ha ricordato che le "concessioni della geotermia scadono nel 2024 e che l'Enel vorrebbe una proroga in cambio di tanti investimenti, in questo è importante contrattare per un territorio come l'Amiata" dove ci sono progetti per nuovi pozzi geotermici "che ha bisogno di sviluppo", però "occorre un meccanismo nazionale diverso, di autonomia e incentivi. Se una regione produce tanta energia rinnovabile, più della media italiana, e fa nuovi impianti, deve avere vantaggi". Inoltre sulla necessità di più autonomia regionale per cultura e turismo Giani ha evidenziato che "ci sono tanti piccoli musei statali abbandonati a se stessi. Penso all'isola d'Elba dove la Soprintendenza non ce la fa ad aprire la casa di Napoleone. La Toscana ha il 25% dei beni culturali italiani ma tanti non sono valorizzati". Infine, "sul turismo vorremmo occuparci noi del marketing territoriale". (ANSA).