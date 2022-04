Giani, Toscana diventi al top su autosufficienza energetica

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - "La Toscana deve diventare una terra in cui l'energia, quindi da un lato il gas e dall'altro le energie rinnovabili, la pongono prima in Italia per livello di autosufficienza". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine dell'inaugurazione della Mostra internazionale dell'artigianato oggi a Firenze.



"Io porrò anche il problema - ha aggiunto - che dietro questo ci debbano essere incentivi dal governo rispetto a chi costruisce questi impianti, soprattutto quelli delle energie rinnovabili, e quindi anche la nave che possa rigassificare a Piombino certo con dei vantaggi per Piombino (Livorno), i soldi per le bonifiche, la nuova strada 398 che collega direttamente il porto senza passare dal paese, un aiuto all'attività siderurgica offrendo soldi del Pnrr per il forno elettrico, però è un'iniziativa molto importante". (ANSA).