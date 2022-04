Fotovoltaico per altre 3.000 case, Bagno a Ripoli semplifica

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 22 APR - Il Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) accelera sulle energie rinnovabili e da oggi, grazie a una semplificazione delle procedure, circa 3.000 abitazioni in più potranno installare pannelli fotovoltaici e altri sistemi di energia da fonti naturali.



"Il recente Decreto legge su energia e semplificazione, insieme agli ultimi atti normativi in materia di rinnovabili - spiegano dal municipio - ci consentono di attivare una serie di iniziative per rendere il nostro comune sempre più autosufficiente" con nuovi strumenti urbanistici sia per nuovi insediamenti che per le ristrutturazioni. I nuovi insediamenti, in particolare dovranno obbligatoriamente essere in grado di raggiungere l'autonomia energetica e dovranno prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici o il ricorso a forme innovative di produzione energetica come la geotermia a bassa entalpia.



Sono state liberate dai vincoli 3.000 case vicine all'autostrada A/1 a partire da Ponte a Ema, Antella e Osteria Nuova, nell'area di Grassina e lungo la Sp1 nella zona dei servizi di Ponte a Niccheri.



Inoltre, il Comune punta ad avere una grande 'comunità energetica' a guida pubblica per la produzione da fonti rinnovabili, sfruttando superfici pubbliche presenti ad Antella e Ponte a Niccheri, dalla galleria autostradale dell'A1, ai tetti e superfici del patrimonio immobiliare pubblico come biblioteca, caserma dei carabinieri, scuola media Redi, Centro operativo comunale, impianto sportivo Pazzagli, asilo da costruire davanti alla biblioteca. Alla Redi e al Centro operativo, ad esempio, sono previsti impianti per una potenza di 165 kwh e 110 kwh. Lo stesso ospedale di Ponte a Niccheri potrà mettere a disposizione le proprie superfici per l'installazione di fotovoltaico, oltre a una porzione del nuovo parcheggio dove è prevista la collocazione di pannelli solari. (ANSA).