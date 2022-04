Meloni, dovevamo svegliarci prima su dipendenza gas

Sull'acquisto di gas da paesi spesso ostili con l'Italia, "ci dovevamo svegliare prima, perché quando Fratelli d'Italia poneva il tema dell'approvvigionamento energetico, dell'autosufficienza energetica, del fatto che era stata fatta la guerra in Libia contro gli interessi italiani, venivamo derisi per questo". Così Giorgia Meloni, oggi a Pistoia per presentare il suo libro "Io sono Giorgia", a chi gli chiedeva se ritiene giusto passare da una dipendenza energetica dalla Russia a quella di altri paesi, come l'Egitto a altri dell'Africa. "Avevamo ragione, ma tutti ci davano torto".



(ANSA).