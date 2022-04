Patuanelli, fotovoltaico prima su tetti di serre e aziende

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Fino a quando non avremo la capacità di utilizzare le coperture delle nostre serre e i tetti delle nostre aziende, non vedo perché dobbiamo spendere nemmeno un secondo per pensare di mettere impianti fotovoltaici a terra".



Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, intervenuto agli Oscar Green della Coldiretti.



"Credo sia totalmente illogico avere a disposizione strutture antropiche esistenti - ha precisato il ministro - e buttare terreno che possiamo utilizzare per fare agricoltura". (ANSA).