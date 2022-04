Ex Ilva:Bernabè,rinnovabili importanti per decarbonizzazione

(ANSA) - BARI, 21 APR - "Questo dell'eolico è un progetto importante. Dal nostro punto di vista il tema delle rinnovabili è fondamentale per quanto riguarda la decarbonizzazione. Noi stiamo già lavorando per un piano di sviluppo delle rinnovabili al servizio della decarbonizzazione dello stabilimento. Siamo anche in anticipo rispetto ai tempi di realizzazione degli impianti che serviranno". Lo ha affermato Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia, intervenendo in collegamento video al convegno che si è tenuto a margine dell'inaugurazione del parco eolico offshore realizzato da Renexia a Taranto.



"Abbiamo già mappato - ha proseguito Bernabè - il potenziale che ci servirà per trasformare una parte al servizio delle energie rinnovabili che in Puglia sono abbondanti. E' una risorsa importante. Non va spedito al Nord l'eccesso di produzione di rinnovabili. Il potenziale c'è".



Secondo Bernabè, "il Pnrr dà il quadro giusto di riferimento, ma è chiaro che l'energia dovrà avere un ruolo prioritario all'interno di questa revisione del Pnrr che risentirà inevitabilmente del fatto che c'è l'inflazione e quindi ci sono costi più elevati". I temi fondamentali della transizione energetica, ha sostenuto il presidente di Acciaierie, "sono ancora di maggiore rilevanza rispetto al momento in cui è stato varato il Pnrr. Non è per Greta o per l'atteggiamento che aveva circondato l'impostazione della politica energetica qualche tempo fa, c'è l'esigenza concreta di sviluppare le rinnovabili.



La transizione energetica offre un potenziale straordinario di ripensamento delle catene di produzione industriale. Pensate a cosa significa l'automobile elettrica, tutto il sistema di approvvigionamento della produzione di automobili va ripensato".



Vanno "costruite - ha evidenziato il presidente di Acciaierie - componenti nuove, va fatta dell'innovazione, vanno introdotti dei sistemi di produzione che sono diversi da quelli del passato. L'Italia non può perdere questa sfida, non può perdere questa occasione di ristrutturazione industriale che offrirà la possibilità di dare ricchezze e posti di lavoro in un Paese dove ce n'è veramente tanto bisogno". (ANSA).